Joia da Princesa será terceira casa do Vitória na temporada

O Joia da Princesa é a terceira casa do Vitória em cinco meses neste ano. Devido à Copa do Mundo, o Leão enfrenta o Atlético Mineiro, quinta-feira, 22, no estádio municipal de Feira de Santana. Antes, o Rubro-Negro já foi mandante no Barradão e em Pituaçu, ambos cedidos à Fifa por conta do Mundial no país. O Vitória ainda vai enfrenta o Sport em seu novo e temporário reduto.

Na terça, 20, o elenco comandado pelo interino Carlos Amadeu fez um treino de reconhecimento no estádio. Há 20 dias, a diretoria do clube resolveu mandar uma equipe para cuidar do gramado do estádio, além de melhorias no vestiário.

Na condição de mandante, o Vitória já atuou no Joia da Princesa em seis oportunidades na história, vencendo quatro. A última vez foi na temporada passada, contra o Atlético Paranaense, por causa da Copa das Confederações. O Leão venceu o Furacão por 3 a 2, de virada.

A única derrota ocorreu em junho de 1989, na primeira vez que o clube teve o estádio como casa. Foi contra a Catuense, por 5 a 3. Na época, a Fonte Nova estava com o gramado em péssimas condições. Bahia e Vitória tiveram que revezar entre Salvador e Feira de Santana.

Aquele ano foi a temporada em que o Joia recebeu mais vezes o Vitória como anfitrião. Além da partida contra a Catuense, houve mais três jogos em Feira, dois deles pela Copa do Brasil: um empate sem gols com o Vasco e um triunfo sobre o Sport (1 a 0).

Contra os pernambucanos, o Leão até tentou jogar na Fonte Nova, mas foi 'barrado', pois no mesmo dia e horário o Bahia enfrentaria o Grêmio.

O Vitória entrou com um mandado de segurança para que um dos dois jogos fosse transferido, mas recebeu um não do STJD. Na época, a Globo influenciou na decisão, pois transmitiria as duas partidas. O Leão ainda venceu no mesmo ano o Botafogo-BA e Conquista, em 2000.

A média de público do Vitória em jogos no Joia é baixa, de apenas 2.383 pagantes. O pior público foi em 1989, contra a Catuense, com 78 presentes. A capacidade do estádio é para 19.274 pessoas.

Casas

Em 2014, o Leão fez apenas um jogo no Barradão, perdendo para o América-RN, por 3 a 0. Em Pituaçu, foram 12 jogos e um aproveitamento de 63%.

