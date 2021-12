Jogo-treino entre Vitória x Ypiranga é cancelado

O jogo-treino entre Vitória x Ypiranga, marcado para esta sexta-feira, 22, às 16h, no Barradão, foi cancelado. De acordo com a assessoria do Rubro-Negro, o técnico Vagner Mancini optou por comandar somente um coletivo tático, no mesmo horário e aberto à imprensa.

Na atividade, o treinador deve confirmar a provável equipe que irá enfrentar o Tianjin Quanjian no amistoso da próxima terça-feira, 26, às 20h30, na Arena Fonte Nova.

Nos últimos treinos, Mancini utilizou a seguinte formação: Fernando Miguel, Maicon Silva, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Tiago Real; Vander, Gabriel e Yan.

