Jogo entre Vitória e Vasco será disputado no Barradão

Antes destinado a mandar o jogo contra o Vasco longe de Salvador por causa da Copa das Confederações, agora o Vitória respira aliviado: nesta quinta-feira, 23, a CBF confirmou que o rubro-negro enfrentará o Cruzmaltino no Barradão, no dia 1º de junho.

O entrave para mandar o jogo no Manoel Barradas era o compromisso firmado com a Fifa para liberar o Barradão às seleções uruguaia e italiana, que usarão o Estádio como local de preparação para o torneio internacional.

Uma vez que, no dia do jogo contra o time carioca, ainda não haveriam atividades das seleções, o Vitória conseguiu garantir que a partida seja disputada em seu Estádio.

Se não pudesse mesmo jogar no Barradão, o Leão jogaria no Estádio Joia da Princesa. O time baiano também tenta levar para o Barradão a partida do dia 9 de junho, contra o Atlético-PR, também prevista inicialmente para ser disputada fora de Salvador.

