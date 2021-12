Jogo do Vitória diante do J. Malucelli tem nova data

A partida entre Vitória e J. Malucelli-PR, pela Copa do Brasil, que seria realizada na noite desta quarta-feira, 16, no Pituaçu, foi adiada para a próxima quinta, 24, dia 24, às 19h30, no mesmo estádio, por causa da greve da Polícia Militar.

No jogo de ida, houve empate por 1 a 1. Um 0 a 0 classifica o rubro-negro e igualdade por dois ou mais gols garante a equipe paranaense na segunda fase. A repetição do placar do primeiro jogo leva a decisão para os pênaltis.

