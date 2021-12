Jogo do Vitória deve ter bom público e muito engarrafamento

O torcedor do Vitória que vai para o Barradão terá de provar seu amor incondicional pelo clube. Com a boa expectativa de público que existe para o jogo desta sexta-feira, 17, às 19h30, contra o Joinville, no qual o Vitória pode assumir a ponta da competição, será difícil para os rubro-negros evitar os engarrafamentos no caminho para a Toca. Ainda mais pelo fato de a partida começar perto da hora do rush.

Pela Avenida Paralela, o torcedor tem três opções. Pela Avenida São Marcos (São Rafael), o torcedor sofrerá com o grande movimento tanto no início da avenida quanto na rotatória nas proximidades do estádio.

Pela rua Artêmio Castro Valente (Paralela Park), os 16 quebra-molas aumentam o tempo gasto ao longo do percurso, mesmo com a ação da Transalvador, que transformam a via em sentido único Barradão a partir de uma hora antes do jogo, e no sentido único paralela uma hora após o término do confronto. Uma boa alternativa à confusão do Paralela Park é pegar a Rua Mocambo (Trobogy) e seguir até a Aliomar Baleeiro (Estrada Velha).

Quem for pela BR-324 também deve pegar a Estrada Velha para chegar ao estádio. Os ingressos serão comercializados nesta noite apenas nas bilheterias do Barradão.

Impossível - Via assessoria de imprensa, o gerente de trânsito da Transalvador Genivaldo Rosário disse que é impossível evitar completamente os transtornos. "Será complicado, mas todo mundo vai chegar", afirmou. A Transalvador fará barreiras e bloqueios em todas as vias para chegada e saída do Manoel Barradas.

