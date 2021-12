Jogo de estreia do Vitória na Copa do Brasil é antecipado

O jogo de estreia do Vitória na Copa do Brasil contra a equipe do J. Malucelli teve a data antecipada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida, que estava marcada para o dia 3 de abril, agora será realizado no dia 19 de março, no EcoEstádio J. Malucelli, na cidade de Curitiba (PR), às 19h30.

O jogo de volta não teve a data alterada e continua marcado para o dia 16 de abril. O duelo será no estádio Metropolitano de Pituaçu, às 19h30.

O segundo jogo, no entanto, pode não acontecer, caso o leão vença o primeiro confronto por um placar de, no mínimo, dois gols de diferença - conforme o regulamento.

Quem se classificar enfrenta o vencedor do confronto entre Novo Hamburgo e Joinville.

