Jogo contra Anapolina é o único do Vitória em 26 dias

O Vitória terá apenas um jogo assegurado no calendário até 9 de maio, quando estreará na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, contra o maranhense Sampaio Corrêa, em casa. O derradeiro duelo programado acontece nesta terça-feira, 14, contra a goiana Anapolina, também no Barradão, decidindo vaga na segunda fase da Copa do Brasil.



Por enquanto, a diretoria prefere não entrar em detalhes sobre uma faxina geral no elenco. Porém, é o que deve ocorrer depois desta terça, confirmando a classificação ou não. Caso passe, o Leão terá mais um jogo antes da Série B, contra o alagoano ASA, em dia ainda indefinido. As datas possíveis são 22 e 29 de abril ou 6 de maio.



Vice-presidente do clube, Manoel Matos acha precipitado falar em dispensas ou mudanças no calor da eliminação, mas garante que o elenco será reforçado, sem especificar nomes, tampouco posições.



"Creio que teríamos problemas internos se falássemos em posições de que precisamos ou dispensas no elenco. Desde que assumimos, estamos buscando nomes para qualificar o elenco. A eliminação não vai mudar absolutamente em nada o que estamos fazendo pela melhoria do clube", garantiu Matos.

Ex-presidente

O ex-presidente Alexi Portela Júnior discorda da calma apresentada pela diretoria do clube. Conselheiro influente, ele assegura que vai se reunir com o presidente recém-eleito, Raimundo Viana, para sugerir mudanças radicais no elenco.



"Quem decide é Viana, mas não podemos deixar como está. Este elenco é pior que o do ano passado, e precisamos montar outro elenco. É preciso mudar totalmente a base deste time, caso contrário não vamos para lugar nenhum. Viajei e nem vi a eliminação diante do Ceará. Vamos mudar muita coisa", afirmou Portela, um dos principais aliados da gestão de Viana.



Ele diz não saber dos possíveis atletas que podem ser dispensados ou contratados, mas pretende ajudar na escolha de reforços: "Precisamos de jogadores em todas as posições. Poderemos ter mudanças no decorrer da semana".



Viana foi procurado por A TARDE no domingo, 12, mas não atendeu aos telefonemas. Ele já falou em pelo menos seis reforços e descartou a vinda do atacante Kleber Gladiador.

