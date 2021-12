Jogo contra a Juazeirense deve marcar estreia de Dagoberto

Apresentado como novo contratado ao lado do centroavante Kieza e do zagueiro Victor Ramos em uma festa para 5 mil torcedores no Barradão, em 18 de março, o atacante Dagoberto, 33 anos, deve fazer sua estreia pelo Vitória na quinta-feira, contra a Juazeirense, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. O de ida, domingo passado, foi vencido pelo Leão por 3 a 2.

Como não entra em campo desde agosto, quando defendia o Vasco, o atacante paranaense precisou de aproximadamente um mês de treinos até adquirir condicionamento físico para entrar em campo pelo Rubro-Negro.

Nas últimas duas semanas, o trabalho da comissão técnica já vinha sendo voltado para realizar a estreia de Dagoberto neste jogo de 21 de abril.

O treinador Vagner Mancini comentou: "Temos percebido uma evolução muito boa dele nos treinos. Ao que tudo indica, Dagoberto estará à disposição para o jogo. Será em um feriado, no Barradão com perspectivas de grande público. Deve ser a estreia dele".

Reapresentação

Após vencer o Náutico-RR por 3 a 2 na quarta-feira, em Boa Vista, pela Copa do Brasil, a equipe rubro-negra ganhou a quinta e a sexta de folga. A reapresentação será na manhã deste sábado, 16, na Toca do Leão. É quando o Mancini começará a montar o time titular para enfrentar a Juazeirense.

Marinho e Kieza são considerados titulares indiscutíveis. Assim, Dagoberto disputará posição com Vander. Porém, como ainda está sem ritmo de jogo, deve começar a partida no banco de reservas.

Para o jogo, o Leão terá também os retornos do zagueiro Ramon e do meia Leandro Domingues, que não atuaram em Roraima. O primeiro estava com uma lesão no olho. O segundo foi poupado do desgaste da partida e da viagem por ainda não estar 100% fisicamente. A dupla deve retomar os lugares de Vinícius e Arthur Maia, respectivamente.

Recuperado de uma virose, o atacante David é outro que ficará à disposição de Vagner Mancini. Por outro lado, o zagueiro Gulherme Mattis e o meia Tiago Real permanecem no departamento médico.

adblock ativo