Jogadores são citados em súmula e podem desfalcar o Vitória

A eliminação trágica na Copa do Nordeste, depois da goleada sofrida para o Ceará, no Barradão, no último domingo, 17, poderá resultar em maiores prejuízos para o Vitória.

Nesta segunda-feira, 18, o árbitro do jogo, o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Junior, que teve a sua atuação contestada pela torcida e pelos atletas rubro-negros, relatou em súmula ter sofrido agressões do meia Renato Cajá, do meia-atacante Escudero e do técnico Caio Júnior.

Como o Nordestão é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), caberá ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar as acusações do árbitro da partida.



Se forem punidos, os dois atletas, bem como o treinador do Leão, poderão ser suspensos e, consequentemente, em caso de pena máxima de 180 dias de afastamento, ficar de fora até mesmo de todo o Campeonato Baiano, torneio onde o rubro-negro ingressará somente a partir do dia 20 de março.

