Jogadores retornam de Belo Horizonte e folgam nesta quinta

O técnico Vagner Mancini liberou os jogadores do Vitória ainda durante o desembarque no Aeroporto Internacional de Salvador nesta quinta-feira, 21,. A equipe rubro-negra, que foi eliminada pelo Cruzeiro em Belo Horizonte pela Copa do Brasil, só volta aos treinos nesta sexta para se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro.

Para o duelo de domingo, contra o Santos no Barradão, o Leão não contará com Marinho, suspenso por acumular três cartões amarelos. O atacante sofreu uma pancada forte no rosto em um lance no jogo contra a Raposa, mas segue bem. Ainda não se sabe quem entrará na vaga do jogador.

