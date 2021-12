Jogadores do Vitória visitam e elogiam a nova Fonte

Um dia depois da visita da delegação do Bahia, a Arena Fonte Nova recebeu a visita de membros da comissão técnica e de jogadores do Vitória na tarde desta quinta-feira, 4. Os rubro-negros também gostaram do que viram.

"Não deixa nada a desejar dos estádios europeus. A Arena está muito bonita e espero que a gente consiga no domingo dar continuidade a esse espetáculo", disse o goleiro Deola.

Os atletas do Leão deram uma volta pela Arena e, acompanhados pelos operários que ainda dão os últimos retoques no estádio, forneceram autógrafos e tiraram fotos.

Acostumado com a boa estrutura do futebol japonês, onde estava antes de chegar ao Vitória, o meia Renato Cajá enalteceu a nova Arena e aproveitou para pedir aos torcedores que curtam o clássico em paz.

"Espero que a torcida possa ir em paz e nós, jogadores, possamos proporcionar um espetáculo à altura desta nova Arena", disse Cajá.

Treino coletivo - Depois da visita, a delegação rubro-negra se dirigiu à Toca do Leão e, sob o comando do técnico Caio Júnior, os jogadores participaram do primeiro treino coletivo na semana.

Sem poder contar com Marcelo Nicácio, vetado para o clássico por causa de uma lesão muscular, o treinador testou opções para o ataque: primeiro, treinou com Maxi Biancucchi e Dinei e, em seguida, testou Marquinhos ao lado de Alan Pinheiro.

