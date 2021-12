Os jogadores do Vitória seguem sem receber salário, direito de imagens e até mesmo sem receber o valor referente as férias. Além disso, o décimo terceiro também está atrasado. Em dezembro, o Portal ATARDE já havia noticiado o atraso da segunda parcela do 13º.

De acordo com uma fonte ligada ao clube, que prefere não se identificar, alguns jogadores da equipe principal estão com 3 meses de direito de imagens, dois meses de salários, décimo e férias. Outros estão com 3 meses de imagem e um de salário.

A equipe Sub-20 segue recebendo normalmente, enquanto alguns jogadores do Sub-23 estão sem receber apenas um salário, o décimo e direito de imagem. Ainda de acordo com a fonte, dos atletas que foram embora, nenhum recebeu e não há previsão para a regularização da situação.

Procurada, a assessoria do clube explica que a falta de pagamento é devido ao atraso no repasse do valor das transmissões internacionais do Campeonato Brasileiro. A diretoria rubro-negra irá se reunir na tarde desta quarta-feira, 16, para tratar dos assuntos relacionados ao atraso.

