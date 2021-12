Jogadores do Vitória se mostram aliviados após triunfo

Após o apito final na Arena Condá, os jogadores do Leão desabafaram nos microfones. O goleiro Wilson, que mais uma vez salvou o time com ótimas defesas, disse que a partida foi encarada como uma decisão de campeonato.

"Falei pra eles que tínhamos que entrar pensando que era uma final. Se entrassémos achando que era um jogo comum, iríamos tomar 5 igual ao Inter", falou o camisa 1.

A próxima partida do Vitória é nesta quarta-feira, contra o Coritiba, às 8h da noite, no Barradão. Richarlyson recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar a equipe. No entanto, Ney Franco vai contar com o retorno de Escudero e, provavelmente, com Luiz Gustavo e Vinícius.

adblock ativo