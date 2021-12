Enquanto o couro come na Copa do Mundo, os jogadores do Vitória pegam no pesado na Toca do Leão. No domingo, 15, houve treinamento em dois turnos, assim como no sábado, 14.

O volante Cáceres retornou do Paraguai e passou a treinar com o grupo. Neto Coruja (treinou na academia), Escudero (em reabilitação da cirurgia no joelho) e Juan (contusão na coxa esquerda) não foram ao campo.

Nesta segunda, a dose será repetida e os jogadores, que já trabalharam pela manhã, voltam ao compo de treino, à tarde. A expectativa é com relação à chegada de Richarlyson nesta segunda, quando fará os exames médicos.

adblock ativo