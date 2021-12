Em meio ao clima de decisão que cerca o jogo entre Vitória e Corinthians, neste domingo, 3, no estádio do Barradão, o Vitória divulgou um vídeo nesta sexta-feira, 1º, convocando os torcedores do rubro-negro para empurrar o time.

Nas imagens, os jogadores que têm se destacado pelo Leão, como Marquinhos, Juan e William Henrique, além do técnico Ney Franco, pedem o apoio e o incentivo da torcida em casa. Na quinta-feira, 31, os torcedores já mostraram a sua força e esgotaram os 32 mil ingressos para domingo.

Caso supere o Corinthians, o Vitória tem a oportunidade de se aproximar ainda mais do G-4, zona de classificação para a Libertadores. Se Goiás e Atlético-PR perderem seus jogos, o rubro-negro pula para 5ª colocação e fica a dois pontos dos quatro primeiros.

Hugo Leite Jogadores do Vitória pedem apoio da torcida; veja vídeo

