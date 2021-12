Jogadores do Vitória lamentam rebaixamento nas redes sociais

Após empatar com o Grêmio no Barradão, o Vitória torcia por uma derrota da Chapecoense para ter chances remotas de escapar da degola. O time catarinense empatou o Corinthians por 0 a 0 e eliminou quaisquer possibilidade. O Vitória foi rebaixado para a Série B na noite deste domingo, 25.

Os jogadores das divisões de base do Leão da Barra, Léo Ceará e Luan Silva, lamentaram o rebaixamento da equipe em suas redes sociais. "Venho aqui pedir desculpas a todos os torcedores do Esporte Clube Vitória por não ter conseguido deixar o clube na série A, que é o seu lugar. Dói muito porque aqui foi onde tudo começou. Um clube que me deu tudo que tenho, um clube que aprendi a amar", disse Léo.

