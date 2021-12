Jogadores do Vitória ganham apoio da torcida em evento

Os torcedores do Vitória tiveram a oportunidade de conhecer o meio de campo Pedro Ken, e o zagueiro Guilherme Mattis, durante evento no Salvador Shopping promovido pela loja de produtos esportivos Centauro, na noite desta terça-feira, 30.



O evento que começou às 19h30, durou duas horas. Cerca de 200 torcedores compareceram ao evento para incentivar os jogadores Guilherme Mattis e Pedro Ken, para o clássico contra o Bahia, que acontecerá no próximo sábado, 4, no Barradão. Os atletas também tiraram várias fotos e distribuíram autógrafos.



O evento também marcou o lançamento do novos produtos licenciados do clube. Além das novas camisas esportivas e casuais que já estão à venda.



Nesta quarta-feira, 1°, será a vez dos torcedores do Bahia conhecerem o goleiro Douglas Pires, e o atacante João Leonardo. Participarão os 150 primeiros torcedores que retirarem a senha na unidade.

Vejam imagens do evento

<GALERIA ID=20183/>

