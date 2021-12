Jogadores do Vitória fazem treino recreativo neste sábado

Os jogadores do Vitória participaram na manhã deste sábado, 6, de um treino recreativo, o último antes da viagem para Goiânia, onde o rubro-negro enfrenta o Goiás.

Ao invés do treinamento tradicional, os atletas realizaram um torneio de futevôlei, disputado na lateral do campo do Barradão.

Os vencedores do dia foram Maxi Biancucchi, Escudero e Caceres. O trio de estrangeiros bateram o time de Marquinhos, Renato Cajá e Dinei na final do torneio.

Todos os jogadores embarcaram às 13h com destino á Goiânia participaram da atividade recreativa. A previsão é que a equipe chegue na capital de Goiás às 18 horas.

