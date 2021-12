Jogadores do sub-23 do Vitória se apresentam já de olho em 2019

A equipe sub-23 se reapresentou no Barradão na tarde desta segunda-feira, 17, para início das avaliações. Em entrevista coletiva após a confirmação do rebaixamento, o presidente do Esporte Clube Vitória, Ricardo David, confirmou que a categoria iria disputar o Campeonato Baiano de 2019, sob o comando do técnico João Burse.

Burse comandou a equipe rubro-negra nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro 2018 da Série A. O Leão acabou ficando com a 19ª posição e foi rebaixado para a segunda divisão. Marcelo Chamusca, revelado nas divisões de base do clube, é o novo técnico do time principal.

O rubro-negro baiano inicia sua temporada 2019 no dia 15 de janeiro, contra o CSA-AL, pela Copa do Nordeste, às 21h30, fora de Salvador. O Baianão começa no dia 24 de janeiro. O Vitória estreia contra o Vitória da Conquista no Barradão, ás 19h30.

