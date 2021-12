Jogadores do Sub-20 do Vitória doam alimentos para Martagão Gesteira

Os jogadores da categoria de base do Vitória visitaram o Hospital Martagão Gesteira (HMG) - instituição que atende crianças e adolescentes com câncer de Salvador e da região metropolitana. Lucas, Paulo Vítor, Rafael e Caíque, representando o Sub-20 rubro-negro, levaram nesta terça-feira, 24, quatro toneladas de alimentos, doados por torcedores na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro da categoria, na última quinta, 18, no Barradão.

Os atletas visitaram diversas alas do HMG. Primeiro, eles passaram pela capela do hospital, prosseguiram pela unidade de tratamento para desospitalização, brinquedoteca e finalizou na enfermaria de oncologia pediatria, atualmente em ampliação graça à doação de mais de R$ 1 milhão feita pela cantora baiana e rubro-negra, Ivete Sangalo, após arrecadação com um show a favor da instituição.

“A gente passa a ter outra concepção da vida depois dessa visita. Todos os dias a gente tem que agradecer” afirmou o goleiro Lucas, após retornar para a Toca do Leão.

Já o volante Paulo Vitor disse que precisou se segurar para não chorar: “Depois dessa visita, todos nós passamos a valorizar mais a vida que temos. Às vezes, nós somos ingratos e ainda temos a cara de pau de reclamar da vida. Nessa unidade, a gente percebeu que os profissionais se dedicam com carinho para melhorar a vida dessas crianças”.

O Esporte Clube Vitória tem parceria com o Martagão Gesteira, que fica no Tororó, e, nos dois últimos anos, passou a usar a logomarca da instituição na camisa oficial.

Lucas foi um dos jogadores que esteve na instituição

