Jogadores do Leão ainda acreditam na possibilidade de título

Os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais apontam 10% de chances de o Leão conseguir o título da Série B. Parece pouco, mas para o elenco rubro-negro é o suficiente para permanecer crendo na ultrapassagem sobre o líder Botafogo.

Mesmo a cinco pontos do time carioca, o zagueiro Kanu não jogou a toalha e acha possível tirar esta diferença. "A esperança continua, pois sabemos que não tem nada definido ainda. Ainda temos seis jogos em disputa. Acho que ela vai ser até a última partida. O Botafogo tem a vantagem, mas não baixamos a cabeça", garantiu.

A tarefa será árdua. Desde o início do formato atual da Série B, em 2006, apenas numa edição o líder da 32ª rodada não terminou com o título. Foi justamente no ano passado, quando a Ponte Preta perdeu a primeira colocação na 35ª rodada para o Joinville, que ficou com o troféu.

Ajuda tricolor

Para conseguir o título, vale quase tudo. O lateral esquerdo Diego Renan prefere desconversar, mas não seria ruim o arquirrival Bahia vencer o Botafogo no Rio de Janeiro, no próximo sábado.

"A gente, primeiro, tem que fazer a nossa parte, jogando em casa. Lógico que a gente busca encostar na liderança. Nós temos seis jogos para disputar e sabemos que temos condições de buscar o título até o final, independente do adversário. Não digo torcer para o arquirrival. Não tem essa. Primeiro, temos que vencer em casa. Temos que ter tranquilidade para voltar a vencer", opinou, citando o duelo de sábado, às 16h10, contra o Náutico, no Barradão.

O treino desta terça-feira, 27, foi fechado para a imprensa. O técnico Vagner Mancini fez um trabalho tático, ainda sem o capitão Pedro Ken, liberado para o sepultamento do pai e com volta prevista para esta quarta, 28. O meia garantiu que jogará. Após cumprirem suspensão, ele e Diego Renan entram nos lugares de Jorge Wagner e Euller.

