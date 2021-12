Jogadores de futebol americano do Vitória perseguem tricolor

O Vitória postou vídeos na internet para divulgar a equipe de futebol americano Vitória All Saints. Em um deles, os jogadores fazem uma pegadinha com um torcedor do Bahia que, em pleno Pelourinho, recebe a bola oval e acaba sendo perseguido pelos grandões da equipe rubro-negra.

Em outro vídeo, a pegadinha é repetida com transeuntes que passam pelas ladeiras do Centro Histórico. As pessoas não entendem nada quando recebem, repentinamente, uma bola bem diferente da que estamos acostumados a ver e jogar.

Ao final dos vídeos, o Vitória diz que é a favor da paz dentro e fora dos estádios.

Confira:

