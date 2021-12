Jogadores contratados nesta temporada começam a deixar o Vitória

Um dia depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, alguns jogadores que tinham vínculo até o final do ano já começaram a se despedir oficialmente do Vitória.

O primeiro foi o atacante André Lima, artilheiro da temporada com 15 gols. O jogador usou as redes sociais para agradecer à torcida e ao Rubro-Negro pela sua segunda passagem – ele jogou no Leão em 2013, mas sofreu uma lesão logo no início do ano.

“Tenho certeza que saio com minha dívida totalmente paga. Consegui conquistar um título estadual e fui três vezes abençoado com a artilharia do estadual, com a artilharia da temporada de 2017 e deixar esse clube maravilhoso onde ele nunca teria que sair, que é a Série A”, disse o atleta no Instagram.

Além de André Lima, podem deixar o Vitória os atacantes David, cria da base, e Santiago Tréllez. O primeiro admitiu receber propostas do Palmeiras , enquanto o colombiano, contratado até o fim do ano que vem, está na mira do São Paulo e do Corinthians.

O volante Uillian Correia, que tem contrato até o dia 31, já manifestou o desejo de permanecer na equipe, mas não falou sobre a possibilidade de uma renovação. O mesmo aconteceu com o meia e lateral direito Patric.

Muito criticado pela torcida durante a temporada, o meia Cleiton Xavier – uma das contratações mais alardeadas do ano – também deve deixar a Toca do Leão. A esposa do jogador publicou nas redes sociais que a família está saindo de Salvador e que a cidade “deixará saudades”. Mas não dá pistas para onde o atleta estaria indo.

Marcada para o próximo dia 13, as eleições para presidência do Vitória já têm novo candidato: Raimundo Viana, que já presidiu o clube em duas ocasiões – a última até dezembro do ano passado – confirmou que vai disputar o pleito novamente.

Além dele, Ricardo David e Manoel Matos (vice-presidente de Raimundo Viana na sua última gestão) são candidatos confirmados.

A polêmica, no entanto, é sobre a eleição ou não de um vice-presidente no pleito. Inicialmente, o vice, Agenor Gordilho, permaneceria no cargo. O presidente do conselho, Paulo Catharino Gordilho Filho, foi procurado pela reportagem para comentar a situação, mas não atendeu às ligações.

