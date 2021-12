Jogadores aguardam definição da nova diretoria do Vitória

Apesar da pressa em montar o elenco para 2018, o Vitória ainda não terminou de negociar com os jogadores que atuaram nesta temporada e que podem ter seus contratos renovados para o ano que vem.

Segundo apurou a reportagem, o zagueiro Kanu, o volante Uillian Correia e o lateral direito Caíque Sá, além do lateral/meia Patric, já estão com tratativas mais avançadas com o Rubro-Negro.

Otacílio Lima, empresário de Kanu, disse que já recebeu a contra-proposta do clube e que ainda vai apresentá-la ao jogador de 34 anos, que até ontem estava viajando.

Ele explica que a intenção de Kanu, inicialmente, é de continuar no Vitória e lembra que o zagueiro tem sido referência desde 2015, quando chegou na Toca do Leão pela primeira vez. Seu atual contrato, assinado em 2016, termina no final deste mês.

Em 2017, Kanu disputou 45 partidas e foi titular em boa parte da temporada – foi atrapalhado por uma lesão no joelho que o deixou no departamento médico em algumas rodadas. Ainda assim, o agente acredita que, num novo contrato, o jogador merecia uma valorização salarial.

“Desde que Kanu chegou, na Série B, ele tem tido participações decisivas a favor do clube. Acredito que foi a melhor contratação do Vitória nos ultimos anos levando em consideração o custo-benefício e a identificação”, explicou.

Oficialmente, o Vitória diz que vai concluir a negociação dos jogadores indicados pelo treinador Vagner Mancini até o final desta semana, para só então começar a trazer caras novas para a Toca do Leão.

Quatro já fora

Até agora, o diretor de futebol, Erasmo Damiani, ainda não renovou com qualquer atleta de 2017. No entanto, optou por não renovar com quatro jogadores: os zagueiros Fred, Alan Costa e Renê Santos, e o lateral esquerdo Geferson.

