Jogadores aguardam acerto entre Vitória e empresários

Entre os jogadores que o Vitória pretende renovar contrato, todos dizem que desejam seguir no clube em 2013.

Porém, ninguém quer saber como está o andamento da conversa entre seus respectivos empresários e o clube. Deola, Victor Ramos, William e Victor Ramos só querem uma coisa: curtir as férias.

Curtindo as praias no Sul da Bahia, Pedro Ken assegura que quer sombra e água fresca. "O ano foi corrido e conseguimos nosso acesso. Todos sabem da minha preferência em permanecer no clube, mas estou curtindo primeiro e depois vou ver o que acontece. Deixei nas mãos do meu empresário e não sei em que pé está", disse.

Em São Paulo, Deola brinca ao atender o telefone. "Vou deixar uma secretária eletrônica dizendo que não sei como está a conversa com o Vitória (risos). Sério, não sei mesmo. Resolvi passar duas semanas sem falar de futebol e deixo para o meu empresário resolver isso. Ele ainda não me ligou para saber como está o andamento das negociações e espero receber o telefonema apenas para dizer que estamos fechados com o Vitória. Até lá, é curtir as férias. Foi muito bom acabar com aquela pressão que nós e a torcida estávamos passando pelo acesso. Agora, quero só descanso", assegurou o goleiro.

No caso de Victor Ramos, apesar de assegurar que sua preferência é o Vitória, o zagueiro garante que tem outros clubes interessados. "Voltar para a Série A com o Vitória é bom. Jogar é melhor ainda. Meu empresário disse que há um interesse do Inter. Não sei", despistou.

