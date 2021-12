Jogadora do Vitória conquista bronze na Seleção de futevôlei

A atleta de futevôlei do Vitória, Many Gleize, retornou da cidade de Santa Marta, na Colômbia, com uma medalha de bronze conquistada pela Seleção. O grupo disputou o torneio sul-americano que definiu as vagas para o mundial que será disputado no Canadá, em agosto.

O Brasil foi dividido em três grupos (Brasil 1, Brasil 2 e Brasil 3), formados por três atletas cada. E os três ocuparam o pódio. A equipe composta por Many ficou em terceiro lugar, após perder para o Brasil 1 na semifinal e derrotar o Paraguai na disputa pelo bronze.

Além do Brasil, Paraguai e Colômbia também garantiram vaga no torneio de agosto.

Many foi a única atleta que atua em uma equipe do Norte-Nordeste convocada para a Seleção.

