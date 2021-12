Jogador sub-20 do Vitória é chamado para acompanhar Seleção

Léo Xavier, zagueiro do time sub-20 do Vitória, foi chamado pelo técnico Tite, nesta terça-feira, 27, para acompanhar a Seleção Brasileira principal nos jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo da Rússia 2018 contra a Bolívia, no dia 6 de outubro, em Natal, e no duelo contra a Venezuela, fora de casa, em Mérida, no dia 11.

Ele vai participar dos treinos e de toda a preparação da Seleção. Léo Xavier se apresenta ao time em Natal no domingo, 2. O jogador ficará com Seleção até o dia 12 de outubro.

O atleta Rubro-Negro disse que espera aprender muito com a experiência. "Esta será uma experiência única. Vou me dedicar nos treinamentos e ajudar a Seleção no máximo que eu puder", falou.

