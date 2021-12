Jogador revelado pelo Vitória, Hulk assina com o Zenit

O Zenit surpreendeu e anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante da seleção brasileira Hulk, que estava no Porto desde 2008. O jogador assinou contrato por cinco temporadas como clube russo, que, de acordo com a imprensa europeia, teria desembolsado 50 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) para convencer o time português a liberá-lo.

A transação surpreendeu porque Hulk era alvo de alguns dos grandes clubes europeus, como Chelsea e Barcelona, além do mais novo rico do futebol no continente, o Paris Saint-Germain, mas acabou acertando com uma equipe de um centro menor. Porém, com o patrocínio da Gazprom, maior empresa de gás do mundo, o Zenit se tornou o time mais rico da Rússia e capaz de contratar um dos principais atacantes da atualidade.

Hulk está a caminho de São Paulo e vai se apresentar ainda nesta segunda-feira para os amistosos da seleção brasileira diante de África do Sul (nesta sexta-feira no Morumbi) e China (na próxima segunda-feira no estádio Arruda). O jogador conta com a confiança de Mano Menezes e foi um dos três atletas acima dos 23 anos a figurar na equipe que ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres.

Revelado pelo Vitória, o atacante nunca teve destaque no futebol brasileiro e acabou indo cedo para o Japão, em 2005. Após passagens por Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy, chegou a Portugal como aposta do Porto. No time português ganhou espaço e se tornou um dos principais jogadores da equipe campeã da Liga Europa de 2010/2011.

A janela para transferências do futebol europeu foi encerrada na última sexta-feira, mas na Rússia segue valendo até a próxima sexta, o que possibilitou a negociação. Nas últimas semanas já havia sido noticiado o interesse do Zenit por Hulk, mas na época a direção do Porto negou o acerto.

adblock ativo