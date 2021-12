Jogador do Vitória publica vídeo fazendo sexo a três

O zagueiro do Vitória, Lucas Ribeiro, foi protagonista de uma polêmica envolvendo um vídeo sexual. No registro, o atleta aparece fazendo sexo com uma mulher e um amigo.

A filmagem foi publicada na função Stories do atleta, que se arrependeu e apagou. Porém, o vídeo segue repercutindo as redes sociais.

Lucas de19 anos, que subiu recentemente para o time principal do Rubro-Negro, utilizou o seu perfil no Instagram para pedir desculpas sobre o ocorrido.

"Venho a público me retratar pelo vídeo postado de maneira equivocada na manhã desta segunda feira, e que envolve não só uma aprticularidade minha, como de outras duas pessoas. Lamento demais", escreveu o defensor.

O vídeo foi apagado pouco tempo depois de publicado

