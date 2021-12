Jogador do Vitória é convocado para seleção boliviana

O atacante Rodrigo Ramallo, do Vitória, foi convocado pelo técnico Ángel Guillermo Hoyos para disputar as Eliminatórias da Copa do mundo da Rússia 2018 pela seleção boliviana. O Rubro-Negro divulgou a informação através do seu site.

A Bolívia será a adversária da Seleção Brasileira no dia 6, às 21h45, na Arena das Dunas, em Natal. Depois, os bolivianos enfrentam a seleção do Equador em casa no dia 11, às 17h (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz.

Os comandados de Hoyos ocupam a 8ª colocação das Eliminatórias com 7 pontos em 8 jogos.

adblock ativo