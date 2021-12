Jogador Caio, do Internacional, é a nova arma do Vitória

Após a derrota para o Bahia, no Baianão, neste domingo, 13, o Vitória começou a buscar reforços para o Brasileirão. A novidade é o atacante do Internacional, Caio, 23 anos.

Ainda não houve o anúncio oficial, mas o jogador deve chegar nesta segunda-feira, 14, para fazer os exames médicos para que a negociação seja concluída.

Caio foi destaque no Botafogo, onde fez os gols decisivos e conquistou a Taça Guanabara em 2010. Depois, ele foi emprestado para o Figueirense, e em seguida vendido ao Internacional de Porto Alegre com um contrato de cinco anos.

O atacante fez algumas partidas regulares, mas não foi muito aproveitado no time gaúcho. O jovem atacante será o novo reforço do Leão, e deve ficar emprestado até o fim da temporada. As informações do site Uol.

adblock ativo