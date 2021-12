João Victor deve ser mais um mantido no Vitória para 2020

A lista de jogadores que renovaram vínculo com o Vitória deve aumentar nos próximos dias com o nome do zagueiro João Victor. O Rubro-Negro já comunicou ao Santa Cruz que tem interesse em adquirir os direitos do defensor de 22 anos. A confirmação veio do presidente Paulo Carneiro, em entrevista nesta terça-feira, 10, ao site GloboEsporte.com.

“Já está definido há tempos. Mas não dou detalhes. Estamos em negociação”, disse o mandatário, que deve comprar 50% dos direitos econômicos do jogador.

João Victor foi revelado pelo Santa Cruz e chegou ao Barradão em setembro, com contrato de empréstimo até o fim da temporada. Ele fez apenas uma partida pelo time profissional, já na última rodada da Série B, quando substituiu Ramon no decorrer do jogo. Antes, havia vestido o uniforme vermelho e preto apenas em partidas do time sub-23.

O jogador se encaixa no perfil de investimento traçado por Paulo Carneiro, que já afirmou buscar jogadores jovens, com potencial de revenda.

Além de João Victor, outros seis jogadores que tinham contrato até o fim do ano já tiveram permanência assegurada em 2020. São eles: Jonathan Bocão, Van, Thiago Carleto, Bruno Bispo, Romisson e Felipe Garcia.

Outros 16 jogadores não vão seguir no time. Nesse grupo estão alguns titulares de Geninho, como o atacante Wesley, que retorna ao Palmeiras, e o meia Felipe Gedoz, que fica livre no marcado.

adblock ativo