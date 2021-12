João Burse deixa o comando do sub-23 do Vitória e vai treinar o Cianorte

João Burse não é mais funcionário do Vitória. O treinador do sub-23 aceitou uma proposta do Cianorte-PR e vai migrar para o futebol profissional. Entre o segundo semestre de 2018 e janeiro desse ano ele chegou a ter experiências no time principal do Rubro-Negro, mas sem sucesso. Foram dez partidas com seis derrotas e quatro empates.

Nas categorias de base do Leão, no entanto, ele acumulou números positivos. Em 2015, foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e em 2017 faturou também a Copa do Nordeste sub-20. Nos últimos anos, ele esteve à frente da categoria sub-23, com a qual foi até a final do Brasileiro de aspirantes em 2018 e a semifinal da atual temporada.

"Agradeço ao Vitória, por tudo que fizeram por mim. Foi uma saída tranquila, saio pela porta da frente. Entendi que era hora de dar esse passo na minha carreira", disse o treinador, que também projetou o começo do trabalho no novo clube. "Em janeiro, disputamos a primeira divisão do Parananense. Então, temos que agora começar a montagem do elenco".

Em nota, o Vitória comunicou a saída e informou que Marcos Carvalho, antigo assistente de Burse, vai assumir o time sub-23 do Leão. Atualmente, a categoria disputa a Copa Baiana de Aspirantes. Marcos estreia a frente da equipe já nesta terça-feira, 22, contra o Olímpia.

Elenco principal

Enquanto isso, o elenco principal segue a preparação para a partida de domingo, 27, contra a Ponte Preta. O grupo se reapresentou nesta segunda-feira, 21, depois do domingo de folga e teve como novidade a presença de Rodrigo Andrade. O volante está em fase final de transição e deve voltar ao time na próxima partida. Lucas Cândido, Jordy Caicedo e Baraka também encaminham retorno, mas ainda não se juntaram ao elenco.

Os atletas estão evoluindo satisfatoriamente", afirmou o médico Wilson Vasconcelos.

adblock ativo