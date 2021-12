Jiu-jitsu do Vitória garante vaga no Mundial em Abu Dhabi

A atleta do Vitória, Jéssica Ketlin, de 16 anos, conquistou uma medalha de ouro na sua categoria e uma de bronze no absoluto de 16 e 17 anos e garantiu a vaga para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que será disputado no mês de abril em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Nas eliminatórias, disputadas em Osasco (na Grande São Paulo), participaram cerca de cinco mil atletas de estados tracionais na disputa do jiu-jitsu nacional.

Outros lutadores do Vitória, Daniel Argolo e Gutemberg Pereira, também participaram da seletiva, mas não conseguiram chegar ao pódio. Em sua eliminação, Gutemberg encarou o campeão mundial Mahamed Aly Santos e não conseguiu avançar.

Serão realizadas 10 seletivas ao redor do mundo, com o objetivo de garantir as presenças das melhores escolas de jiu-jitsu no evento principal. Ao todo, será entregue mais de 1 milhão de dólares em premiações aos campeões do Mundial.

