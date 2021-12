"Jamais jogaremos a toalha", afirma goleiro Lucas Arcanjo do Sub-20

Após perder dentro de casa por 4 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vitória tem uma parada dura pela frente. O rubro-negro precisa vencer por 4 gols de diferença para ser campeão direto, ou ganhar por 3 a 0 para ir aos pênaltis. O segundo e decisivo jogo será nesta quinta-feira, 25, às 19h15, no Allianz Parque, em São Paulo.

Apesar difícil missão, o goleiro Lucas Arcanjo garantiu que o elenco não desistiu ou fraquejou em momento algum. "Jamais jogaremos a toalha, somos um grupo unido, sabemos do nosso potencial, vamos lutar", afirmou

Jogo de ida

No primeiro jogo, Vitória e Palmeiras estavam fazendo um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. O Leão começou melhor, com duas oportunidades com Eron e Hebert, mas aos 19 minutos o alviverde abriu o placar, ampliando aos 44 ainda do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o time paulista fez o terceiro aos seis minutos. Os donos da casa diminuíram aos 19 minutos, quando o árbitro marcou pênalti para o rubro-negro e expulsou Gabriel Furtado, zagueiro do Verdão. Anibal fez o último e quarto gol do Palmeiras.

"Acho que estávamos jogando bem, assim como o Palmeiras. O que aconteceu foi que eles foram mais eficientes na hora da finalização. Mas o jogo foi equilibrado, jogamos bem. Agora é não cometer os mesmos erros e manter o foco", explicou Lucas.

Confusões

Após o gol de Anibal, o atacante Wesley, do Palmeiras, provocou a torcida rubro-negra na comemoração. O jogador colocou as mãos nas orelhas e fez uma dança perjorativa virado para o local onde os torcedores estavam. Os jogadores se manisfestaram e uma confusão geral se instalou no campo.

As torcidas invadiram o campo e funcionário do palmeiras empurrou profissional da Federação Bahiana de Futebol. Policiais precisaram intervir nas manifestações rubro-negras nas arquibancadas. Ao fim, o árbitro Ricarle Gustavo Gonçalves Batista encerrou o jogo dois minutos antes do esperado.

"Teve aquela confusão no fim do jogo, por causa do desrespeito do jogador do Palmeiras. No calor do momento, nós reagimos e a torcida também. Espero que aqui em São Paulo seja outra coisa, que a gente consiga manter a cabeça no lugar. Não podemos nos deixar abater com nada. precisamos mandar o foco no nosso objetivo", disse o goleiro de 20 anos.

Preparados

A vantagem palmeirense, garantida aqui em Salvador é muito grande. Para conseguir a taça, o Leão precisa ganhar de 4 a 0. Para ir aos pênaltis, um triunfo de 3 a 0 é o necessário. Mas para isso, é preciso marcar e, principalmente não tomar gols.

"A gente trabalha para isso né? O resultado aqui dentro de casa não foi o esperado, mas me sinto preparado para esse duelo. Trabalhei muito durante a semana. To focado e preparado. Estudar o adversário faz parte do trabalho da equipe. Quando tem a possibilidade de ter pênaltis, faz parte do trabalho de um goleiro estudar a cobranças do adversário", contou Arcanjo.

Para inspirar

Em 2015, o Vitória disputou a final da Copa do Brasil Sub-17. O Leão saiu perdendo, por 3 a 1, dentro de casa para o Botafogo, mas devolveu o mesmo placar no Rio de Janeiro. Nos pênaltis, o rubro-negro levou a melhor. Lucas estava naquele elenco e traz na bagagem toda a experiência daquela conquista.

"Eu não fui o goleiro na final, mas estava no elenco na época. Foi muito bom ganhar aquele título, me ajudou bastante no meu crescimento como atleta. Eu acredito que o amadurecimento foi a principal coisa que eu adquiri. A gente começa a olhar os jogos com outros olhos, pensar diferente", confessou.

Ausências

O atacante Eron, está tratando o joelho e não participará do jogo. Assim como o zagueiro Carlos, que sofreu uma lesão nos ligamentos cruzados e no menisco do joelho direito. O volante Hebert e os atacantes Ruan Potó e Flávio voltaram para o Sub-23, que disputa a semifinal do Brasileiro de Aspirantes. O volante Paulo Vítor, com três cartões, ficou na capital baiana.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

