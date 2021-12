Pela segunda rodada consecutiva um jogo do Vitória é encerrado antes do tempo regulamentar. Dessa vez, nada de brigas e insuficiência de jogadores. Na noite desta quarta-feira, 21, a culpa foi da energia, ou melhor, da falta dela. Sem luz nos refletores do Estádio Eliel Martins, a partida entre Jacuipense e Vitória foi encerrada aos 14 minutos, quando placar indicava 1 a 0 para o Rubro-Negro.

O jogo era válido por partida atrasada da quinta rodada do Campeonato Baiano e será finalizado nesta quinta, 22, às 15h.

Enquanto a energia permitiu, o Vitória se saiu melhor e ficou na frente do placar com gol do lateral esquerdo Pedro Botelho. O atleta foi uma das muitas novidades no time. Vagner Mancini, que já não poderia contar com cinco atletas suspensos, aproveitou o jogo para testar alguns jogadores que haviam jogado pouco ou sequer haviam entrado em campo.

Rafael Teles e Luís Felipe Brito Jacuipense e Vitória tem jogo suspenso por falta de luz

Enquanto houve luz

Quando Thiaguinho avançou pela ponta esquerda e tentou encobrir Caíque, aos dois minutos de jogo, parecia que a partida ia ser cheia de emoções, mas não foi bem assim.

As chances de gol foram poucas. O Vitória só foi responder aos treze minutos, em cobrança de falta que com Guilherme, em lance daqueles que a gente nunca sabe se o jogador tentou cruzar ou surpreender o goleiro. Fato é que Jordan precisou se esticar todo para mandar para escanteio.

Na cobrança, Pedro Botelho chegou a balançar a rede, mas a arbitragem já tinha parado o lance e marcado uma falta. Curiosamente, o mesmo Pedro Botelho abriria o placar do jogo. Antes disso, ele acertou a trave em boa triangulação pelo lado esquerdo do campo.

Aos 43 minutos, o gol, enfim, saiu. Guilherme fez boa jogada pela esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou para Pedro Botelho, que testou para o fundo das redes. O lateral esquerdo foi o nome do primeiro tempo por participar dos principais lances do jogo, e poderia ter ido ainda melhor não fosse os muitos cruzamentos errados.

Na volta do intervalo, os donos da casa chegaram a balançar as redes, mas Brasão estava em posição irregular.

O Jacuipense seguia em busca do empate, até que aos 14 minutos não houve mais luz para bola rolar.

Nesta quarta, foram sorteados os mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil, que a partir de agora passa a ser decidida em jogos de ida e volta. O Vitória vai fazer a primeira partida como visitante e decidirá a vaga para quarta fase em casa. O adversário do Leão será o Bragantino, que venceu o Altos-PI nesta quarta por 1 a 0.

Ba-Vi na justiça

Como já havia sido anunciado pelo presidente Ricardo David, o Vitória entrou nesta quarta com um “Mandado de Garantia” junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia para tentar reverter a decisão da Federação Baiana de Futebol, que declarou o Bahia como vencedor do Ba-Vi no Barradão pelo placar de 3 a 0.

adblock ativo