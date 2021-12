Já sem dores, Marinho tem esperança de jogar domingo

Se a partida fosse nesta quarta-feira, 19, Marinho estava vetado. Mas, como o Vitória encara o Cruzeiro só no domingo...

Pois são justamente esses quatro dias pela frente que dão esperança ao Leão de ter o seu principal jogador em campo para o duelo no Barradão pela 32ª das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. O intervalo pode ser fundamental para a recuperação total do atleta.

A expectativa de o atacante jogar existe. O médico Luís Filipe Fernandes explica: “Marinho já está sem dor, mas hoje (segunda-feira) estaria vetado. No entanto, nós temos mais alguns dias para ver se as suas condições clínicas melhoram. Na quinta vamos fazer um exame de controle (ultrasom) para ver a cicatrização da lesão”. O exame em questão será determinante para saber se o camisa 7 rubro-negro terá ou não condições de atuar.

O drama é que a lesão no músculo posterior da coxa direita de Marinho, sofrida na quarta retrasada, foi de grau 2, nível médio, e que geralmente demora de 15 a 25 dias para sua cicatrização. Depois, o atleta ainda tem que passar por um trabalho de recondicionamento físico para estar apto a jogar.

Ou seja, se o exame de quinta, 20, apontar a cicatrização total no tempo mínimo previsto, Marinho vai ter três dias para readquirir a forma física e entrar em campo.

“Há a chance de ele jogar, até porque o histórico de Marinho é de quem se recupera muito rápido de lesões. Ele tem essa capacidade”, comenta Luís Filipe Fernandes.

O próprio fato de não haver mais dor, salienta o médico, é bom sinal. Marinho vem fazendo a sua parte. Há dois dias, justamente por não ter mais o local da contusão dolorido, ele já iniciou trabalho de reforço muscular na academia.

Fator diferencial

Tê-lo em campo será um diferencial. Marinho se machucou aos 37 minutos do primeiro tempo em um jogo no qual o Vitória pressionava o Grêmio. Sem ele, o time caiu de produção e sofreu 1 a 0 no segundo tempo. Depois, mais duas derrotas em duas partidas sem um único gol marcado: 2 a 0 para a Ponte Preta e 1 a 0 para o Sport. Antes, o Leão vinha de triunfos sobre São Paulo e Chapecoense, respectivamente por 2 a 0 e 4 a 1, nos quais Marinho participou de seis dos sete gols do time.

Além disso, o jogo de domingo tem caráter decisivo. Em 17º lugar com 35 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, o Rubro-Negro deixará o indesejável Z-4 em caso de vitória. Na pior das hipóteses, ultrapassaria o próprio Cruzeiro, que tem os mesmo 38 pontos, pelo saldo de gols.

Para tentar lotar o Barradão, o clube colocou os ingressos a preços promocionais: R$ 10 a arquibancada e R$ 30 a cadeira. As vendas ocorrem no estádio e nas lojas do Vitória nos shoppings Capemi, Lapa, Paralela e Pituba Open Center.

VR3

Enfim recuperado da lesão no pé esquerdo, o zagueiro Victor Ramos já treina normalmente e está à disposição do técnico Argel Fucks para enfrentar o Cruzeiro no domingo.

Como Kanu está suspenso, ele tem chance de jogar. Entretanto, não possui ritmo de jogo por estar há dois meses sem atuar. Dessa forma, pode ficar no banco de reservas. Nesse caso, Vinícius seria o escalado.

Eleição indireta

O Vitória publicou em seu site o regimento da eleição do Conselho Deliberativo do clube a ser realizada em uma assembleia geral dos sócios. A data da votação, que deve ser 10 de dezembro, e o prazo para inscrição de chapas serão confirmados nos próximos dias.

De acordo com o edital, “uma vez empossado, o novo Conselho Deliberativo dará seguimento ao processo para eleição do Conselho Diretor na forma do art. 63 e 64 do Estatuto Social“. Assim, a eleição para presidente, dias depois, será de forma indireta

adblock ativo