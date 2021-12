Já rebaixado, Vitória sonha em estragar a festa do campeão Palmeiras

Rebaixado antecipadamente para a Série B, o Vitória já iniciou o planejamento visando a próxima temporada. Mesmo assim, o time tem uma motivação para a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro: estragar a festa do campeão Palmeiras. O duelo acontece neste domingo, às 16h (horário da Bahia), no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Sem ganhar desde o dia 14 de outubro, quando bateu a Chapecoense por 1 a 0, o Vitória tem cinco empates e três derrotas nas últimas rodadas. Essa sequência negativa colocou o time rubro-negro baiano na 19.ª e penúltima colocação, com 37 pontos.

Este jogo deve marcar a despedida de muitos jogadores porque a diretoria avisou que o grupo vai passar por uma profunda reformulação. Quem também faz a sua última partida é o técnico João Burse, que vai retornar ao time sub-23 em 2019. O nome preferido da diretoria é Gilson Kleina, com o futuro indefinido na Ponte Preta.

O fato da partida ser comemorativa para o Palmeiras, que vai celebrar diante do seu torcedor o título brasileiro conquistado no último domingo, no Rio de Janeiro, não incomoda o Vitória. Na verdade, serve como motivação extra. "É o jogo da premiação e todo mundo vai estar assistindo. E a nossa imagem também vai estar em jogo. Estamos trabalhando muito sério, com responsabilidade, como a gente vem fazendo. Vamos buscar fazer o nosso papel", garantiu João Burse.

Após o rebaixamento, sete jogadores foram liberados: o zagueiro Aderllan, os laterais Bryan e Lucas, o volante Arouca e os atacantes Rhayner, Wallyson e André Lima. Além deles, o treinador não tem os laterais Jeferson, suspenso, e Marcelo Benítez, lesionado. Na defesa ele não sabe se escala Bruno Bispo ou Ramon.

