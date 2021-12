Já em Salvador, Vitória retoma trabalhos na Toca do Leão

Após conquistar o primeiro ponto fora de casa, o elenco do Vitória retornou a Salvador na manhã desta segunda-feira, 27, e já pegou no batente, visando a preparação para o jogo contra o Bragantino. O duelo ocorre na próxima sexta, 31, às 21h30, no Barradão.

Para os jogadores que atuaram na partida do domingo, 26, apenas um regenerativo. Enquanto isso, os demais atletas participaram de um treino técnico sob o comando de Osmar Loss.

Na atividade, foi realizado um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Os jogadores também treinaram fundamentos, como finalização e cruzamentos.

Regularizado, o meia Felipe Gedoz participou da atividade e pode reforçar a equipe na sexta. A novidade nesta segunda foi a presença do atacante, emprestado pelo Palmeiras, Wesley, que realizou exames médicos na Toca do Leão.

A única baixa foi o atacante Felipe Garcia, que sentiu dores na coxa. O grupo volta ao campo de treino na manhã desta terça, 28.

