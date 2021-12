Já classificado, Vitória vence mais uma e segue na ponta

Com uma campanha arrasadora com quatro triunfos e um empate no Campeonato Baiano, o Vitória entrou em campo neste domingo, 9, longe de Salvador, mas não se importou com o fator casa e fez mais uma vítima. Desta vez, a Catuense.

Os dois gols de José Wellison e um de Jonathan Ferrari, garantiram ao time de Ney Franco a vitória por 3 a 1 e o quinto triunfo no torneio. Kleuber ainda diminuiu para a Catuca, mas a reação do time da casa terminou no primeiro gol.

Mesmo reclamando muito da situação do Estádio Antonio Carneiro, a equipe retorna para Salvador com uma folga na liderança do Grupo 3 e mantém a invencibilidade na competição. Já o Catuense se mantém com cinco pontos no Grupo 2 ainda briga pela vaga na semifinal.

No próximo domingo, 16, o rubro-negro recebe o Juazeirense às 17h, enquanto o Catuense, mede forças com o Galícia no sábado, 15, às 15h, no mesmo estádio.

adblock ativo