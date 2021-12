J. Maluceli x Vitória: siga o lance a lance da partida

O portal do A TARDE transmite ao vivo o lance a lance da partida entre J. Malucelli x Vitória, pela primeira fase da Copa do Brasil, que será realizada na noite desta quarta-feira, 19, às 19h30, em Curitiba, no estádio Janguito Malucelli, chamado de Ecoestádio, concebido para causar o menor impacto ambiental possível.

Caso o Vitória vença por mais de dois gols de diferença, acaba com a necessidade do jogo de volta, em Pituaçu. Na história da Copa do Brasil, o Vitória conseguiu esta proeza em apenas três oportunidades: contra o Botafogo, em 1997, Pinheiros-RO, em 2003, além de Sousa da Paraíba, em 2008.

Para o jogo de logo mais, a formação muda novamente, em dose dupla. Luiz Gustavo e o próprio Defendi voltam ao time. Matheus Salustiano retorna ao banco e Ferrari, titular na última rodada, sequer foi relacionado para o jogo.

Além de modificar a dupla de zagueiros, o técnico Ney Franco também sacou o apoiador Felipe para a entrada do volante Mauri no meio-campo. Nos demais setores, nenhuma alteração.

