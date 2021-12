Ivete Sangalo chega de helicóptero no Barradão

Uma das mais ilustres torcedoras do rubro-negro baiano, Ivete Sangalo, desceu de helicóptero no estádio Manoel Barradas (Barradão), antes mesmo de o Vitória entrar em campo, na tarde deste sábado, 24. A cantora, mesmo com o pé imobilizado por causa de uma queda, balançou o público com seu entusiasmo. "O resultado será 4 a 0 para o Vitória', antecipou Ivete.

A torcida foi a loucura e, junto com a artista, entoou de forma vibrante: "Vamos subir, Negô". No ano de 2007, quando o Vitória já tinha alcançado acesso para a série A, Ivete apareceu no estádio e fez um show para a torcida, junto com a cantora Daniela Mercury. O jogo foi contra o Remo, no dia 17 de novembro de 2007, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Antes de partir para o estádio, na tarde deste sábado, a cantora postou uma foto no microblog Twitter, em que estava vestida com uma camisa do Leão, acompanhada da mensagem: "Vamossss!!!".

O entusiamo da cantora e da torcida tem motivo. O destino de toda uma temporada está sendo decidido na tarde deste sábado. Em jogo no Barradão, iniciado às 15h20 (horário de Salvador), um empate contra o Ceará garante o retorno do Leão à Série A, após passar dois anos na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

adblock ativo