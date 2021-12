Ivã de Almeida será eleito e tomará posse nesta segunda

Será na noite desta segunda-feira, 19, a eleição oficial de Iva de Almeida como o novo presidente do Vitória. Pelo estatuto ainda vigente, a eleição no Leão é indireta. Ou seja, os sócios elegem o Conselho Deliberativo, e o Conselho elege o presidente.

A chapa de conselheiros ‘Vitória do Torcedor’, eleita para o triênio que vai até dezembro de 2019, já havia informado durante a campanha que seu nome à presidência do clube era Ivã. Para a reunião de segunda, Paulo Catharino Filho, novo presidente do Conselho Deliberativo, fez a primeira convocação para as 19h.

A segunda será às 19h30. Ivã de Almeida será aclamado e tomará posse na mesma hora. Oficialmente, o mandatário de momento do Leão é Manoel Matos, vice-presidente de Raimundo Viana, que se licenciou do posto na quinta à noite, quando a chapa que o apoiava, a ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, perdeu a eleição.

Contudo, na prática, Ivã de Almeida já trabalha como presidente do Vitória desde sexta-feira. Ele promete reformulação no elenco, considerado insatisfatório para as pretensões rubro-negras. A partir desta semana, os primeiros reforços já devem ser anunciados.

