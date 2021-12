Invicto há três jogos, Vitória recebe o Internacional no Barradão

Após um início ruim e uma boa recuperação no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 30, o Vitória recebe o Internacional, às 19h30, no Barradão, em Salvador, para manter a boa fase da equipe na competição nacional. O duelo contra os gaúchos pode ser considerado um jogo de afirmação para o Rubro-Negro. Se vencer, o time comandado por Vagner Mancini chegará ao quarto jogo de invencibilidade, com dez pontos conquistados no período. De quebra, vai olhar para a zona de rebaixamento com uma distância mais tranquila – apenas dois pontos separam o Leão do temido Z-4.

A última vez que conseguiu uma sequência de quatro jogos sem derrotas no Brasileirão foi entre as rodadas 31 e 34 do ano passado. O problema é que naquela ocasião o Rubro-Negro empatou três partidas e venceu apenas uma, somando seis pontos no período.

Durante toda a edição de 2017, a maior sequência de pontos conquistados pelo Leão foi justamente de sete pontos – dois triunfos e um empate, em três jogos. Nesta quarta, contra o Inter, o time tem a chance de quebrar essa marca.

Quem comentou sobre o bom momento vivido pelo Leão foi Wallyson. O atacante tem sido decisivo com boas atuações e participações para gol desde que estreou na equipe.

“A gente vem em uma crescente muito boa. Cada jogo a gente encara como uma final, mas sabemos que precisamos melhorar, então vamos trabalhar para dar continuidade nesse momento”, destacou o camisa 22.

O Colorado traz boas recordações para o torcedor rubro-negro. Em abril, após dois jogos pela quarta fase da Copa do Brasil, o Leão levou a melhor na disputa de pênaltis e eliminou o adversário da competição. O destaque da partida foi Neilton, autor do único gol do jogo no tempo normal, e também da derradeira cobrança da marca da cal. O atacante é o destaque do time na Série A, e tem tudo para ser o homem do jogo mais uma vez na noite desta quarta.

Treino único

Como os jogadores ganharam folga na segunda, 28, a preparação para a partida desta quarta, foi feita em apenas um treinamento. Nesta terça, 29, o elenco se reapresentou e Mancini comandou os trabalhos, com portões fechados, na Toca do Leão.

O treinador certamente vai promover mudanças na equipe. Isso porque Kanu, que cumpriu suspensão automática contra o Botafogo, volta ao time. O defensor deve formar a dupla de zaga com Aderllan.

No setor ofensivo, a mudança acontece por motivo oposto. Titular no último domingo, Rhayner recebeu o terceiro amarelo e não enfrenta o Colorado. Nesse caso, Nickson, e Guilherme Costa surgem como alternativas para o treinador rubro-negro. Outro que também cumpre suspensão automática nesta quarta é Yago.

Aspirantes

Nesta terça, o Vitória anunciou a comissão técnica que vai ficar responsável pelo time sub-23 no Brasileirão de Aspirantes deste ano. O Rubro-Negro será treinado por João Burse, que em janeiro comandou a equipe sub-20 até as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o coordenador geral será Flávio Tanajura, assistente técnico do time profissional.

Luan, Diego, Léo Xavier e Léo Gomes, jogadores que estão integrados ao elenco principal, vão compor o grupo do sub-23. Eles serão disponibilizados sempre que não estiverem sendo utilizados por Mancini. A estreia do Vitória no Brasileirão Sub-23 será dia 23 de junho, no Barradão, contra o Avaí.

