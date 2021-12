Invicto há cinco jogos, Vitória encara o América-RN

O Vitória tem motivos de sobra para ser o favorito dos palpites a respeito da partida deste sábado, 1, contra o América-RN, no Estádio Nazarenão, em Goianinha, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

É que, além de figurar como o líder, com 47 pontos ganhos, o rubro-negro, que já venceu sete partidas fora de casa, é o visitante com melhor aproveitamento do torneio e, para completar, não sabe o que é perder há cinco rodadas.

Mas o discurso na Toca do Leão é de humildade. "Sabemos que todo jogo é complicado e esse também não será fácil. O América é uma equipe bem qualificada no meio campo e tem atacantes perigosos. Temos que ficar com os olhos bem abertos, se quisermos voltar para Salvador com os três pontos", adverte o zagueiro Victor Ramos.

Apesar dos cuidados, o rubro-negro entrará em campo com a mesma base dos últimos dois jogos. O único desfalque é o lateral Nino Paraíba, vetado com dores musculares. A vaga na ala direita, segundo já confirmou Paulo César Carpegiani, ficará sob a responsabilidade de Léo.

Em oitavo lugar com 31 pontos, o América-RN, que caiu de rendimento após um início de campeonato promissor, busca se reaproximar do G-4, de onde está separado por cinco pontos. Além de América-RN x Vitória, o sábado que fecha a 21ª rodada tem ainda os duelos Joinville x ABC, São Caetano x Avaí, Paraná x Goiás e CRB x América-MG.

América-RN - O técnico do alvirrubro potiguar, Roberto Fernandes, terá três importantes desfalques para a partida contra o rubro-negro baiano.

O treinador não poderá contar com o volante Márcio Passos, que cumpre suspensão, e nem com o goleiro Thiago Schmidt e o lateral-esquerdo Gustavo, ambos machucados.

O atacante Índio, que pertence ao Vitória, também não poderá entrar em campo, já que existe uma cláusula contratual que o impede de atuar contra o clube que detém, por força de contrato.

Com uma campanha mediana na Série B, o América-RN é o oitavo colocado, com 31 pontos ganhos. Ao todo, venceu nove jogos, empatou quatro e perdeu sete. Um aproveitamento de 51,7%.

Vitória - Com dores musculares, Nino Paraíba é a única baixa do Vitória para a partida a ser disputada no Rio Grande do Norte. Não fosse a ausência do ala, o rubro-negro faria contra o América-RN o seu terceiro jogo consecutivo com a mesma formação.

Deste modo, a única mudança em relação ao time que atuou no triunfo por 1 a 0 sobre o Barueri está na lateral direita: Léo é o escolhido de Carpegiani para atuar na posição.

Dono da melhor campanha da história da Série B até então, o rubro-negro baiano joga para ampliar para sete o número de jogos consecutivos sem perder longe do Barradão. A última derrota foi no dia 23 de junho, para o Goiás.

Líder isolado com 47 pontos, o Leão já venceu 15 partidas, empatou duas e perdeu três. Um aproveitamento de 78,3%.

adblock ativo