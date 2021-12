Invicto com Ramon Menezes, Vitória encara o Coritiba para embalar na Série B

A sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro coloca o Vitória frente a frente com o Coritiba, nesta terça-feira, 22, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR. O Rubro-Negro vem de triunfo na competição nacional e entra em campo para se afirmar sob o comando de Ramon Menezes, ainda invicto desde que assumiu o clube.

O Reizinho da Toca esteve à beira do gramado em quatro partidas, com dois empates e duas vitórias até agora. A missão para a partida é voltar a vencer para manter a escalada na tabela de classificação e confirmar que a mudança no comando técnico fez bem ao clube.

Se conseguir os três pontos contra o Coxa, vai ser a quarta vez na temporada que o Leão emenda triunfos em sequência. As outras dobradinhas aconteceram sob o comando de Rodrigo Chagas, em meio às competições do primeiro semestre: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Apesar do compromisso ser fora de casa, o desempenho do Vitória como visitante mostra que existem razões para o torcedor se animar. O time sofreu apenas duas derrotas nas 14 partidas que fez longe do Barradão nesta temporada. Três triunfos e nove empates completam o cartel rubro-negro.

Os jogos como visitante sob o comando de Ramon, no entanto, trazem uma versão do time que ainda não agradou o torcedor. Tanto contra o Internacional, pela Copa do Brasil, quanto diante do Remo, na Série B, o Reizinho mandou o Leão para campo com três zagueiros.

Contra o Inter, os gols da classificação só saíram depois que o esquema foi desfeito. Antes, o time esteve pouco presente no campo de ataque, como aconteceu também no empate sem gols com o Leão Azul.

Se optar por repetir a estratégia, Fernando Neto deve perder a vaga entre os titulares para que Mateus Moraes complete a linha de cinco defensores. O resto do time deve ser o mesmo que entrou em campo contra o Brusque, já que Ramon segue sem contar com Guilherme Rend, Raul Prata e Vico, todos vetados pelo departamento médico.

Quem pode entrar em campo é Ronan. O atacante está recuperado de lesão e viajou com o grupo para Curitiba. Ele foi contratado depois de se destacar no Campeonato Baiano com o título e a artilharia da competição, mas atuou apenas por cerca de 15 minutos desde que chegou à Toca, e ainda não tinha ficado à disposição de Ramon Menezes, que recentemente elogiou o jogador.

“Estou vendo muito material relacionado a ele no Baiano. É um jogador rápido, inteligente, muito bom no um contra um. Na oportunidade que tiver, vamos levar ele”, pontuou.

