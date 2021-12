Invicto a nove jogos fora, Vitória mira recorde

Em Santa Catarina, o Avaí, adversário do Leão no próximo sábado, tem um aproveitamento de 79% no Estádio da Ressacada. Porém, ressaca moral é algo que não existe quando o Leão joga fora do Barradão, com o perdão do trocadilho.

Como visitante, o Vitória tem um aproveitamento de 64%, perdendo apenas para o São Caetano, visitante mais indigesto da Série B, com 69%. Entretanto, a melhor sequência invicta longe de seus dimínios pertence ao time baiano, que há nove jogos traz pontos para Salvador. A última derrota foi para o Goiás, por 4 a 3, no dia 23 de junho, no Serra Dourada.

Além da marca atual entre os concorrentes da Segundona, o Vitória também quebrou o próprio recorde em competições nacionais. O maior número de jogos consecutivos sem perder fora havia acontecido na Série A de 1974 e na Série B de 1992, ambas com 6 partidas sem derrotas, três a menos que a campanha do elenco atual.

Falta agora quebrar outro número que pertence aos dois anos citados. Em 1974 e 1992, o Vitória conseguiu ficar 14 jogos sem perder em Nacionais. Atualmente, o time do técnico Carpegiani completou 11 jogos após o triunfo diante do Goiás, por 3 a 1.

Para Carpegiani, o segredo do sucesso do Leão é apenas um: "Temos elenco. Sempre disse que é o elenco que vai subir, disputar o título. Não adianta me fixar em um ou dois. Temos um grupo. O mais importante é o grupo, que tem que se sobressair. Dentro do grupo tem a figura individual, a técnica de cada um. Temos uma união bem acentuada e não poderia ser diferente. A motivação é o resultado. Então é uma equipe supermotivada", garantiu Carpé, que acumula nos últimos 11 jogos (7 triunfos e 4 empates).

adblock ativo