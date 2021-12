Invicto a 11 jogos, Vitória busca triunfo contra o Avaí

Muito próximo da classificação para a Série A em 2013, o Vitória quer dar sequência ao bom momento que vive na Segundona na partida deste sábado, 29, às 16h, na Ressacada em Florianópolis, contra o Avaí.

Invicto a 11 jogos na competição, o Leão baiano precisa de três triunfos nos próximos 12 jogos para selar o retorno à elite do futebol brasileiro. Por isso, a equipe do técnico Carpegiani vai tentar fazer valer o mérito de melhor campanha como visitante da Série B para trazer os três pontos do jogo em Santa Catarina.

A principal novidade na equipe é a entrada do atacante Marquinhos, que após boa fase em 2011 (mesmo com algumas contusões), ainda não conseguiu se firmar na equipe titular este ano. O jogador, cria da base rubro-negra, aproveita a brecha deixada por William, que desfalca a equipe com um edema na coxa direita.

Para mostrar que a fase ruim acabou, Marquinhos terá a chance de superar um ruim retrospecto: sua última atuação como titular, no dia 3 de agosto contra o Bragantino no Barradão, marca justamente a última derrota do Vitória na Série B.

O time que vem atuando como titular tem desfalques em outras duas posições: na lateral-direita, Léo e Nino Paraíba, machucados, abrem espaço para a disputa entre Carlinhos e Gabriel Paulista, zagueiro que pode ser adaptado na posição. Neste caso, Rodrigo entra na zaga ao lado de Victor Ramos.

No meio-campo, Uelliton está fora da equipe pelo terceiro jogo consecutivo. O volante, que chegou a afirmar estar 100% no início da semana, novamente foi poupado por Carpegiani, justificando com o fato do jogador estar há 16 dias fora dos gramados. Em seu lugar, o ainda criticado Fernando Bob tem mais uma chance de conquistar a confiança da torcida rubro-negra.

Transição - Com 40 pontos, nove atrás do G-4, o Avaí busca bons resultados nos últimos 12 jogos para lutar por uma das quatro vagas no Brasileirão.

O time catarinense vive um momento de transição: trocou de treinador, com a saída de Hemerson Maria e a chegada de Argel Fucks, além da perda do seu melhor jogador, o meia Cléber Santana, que foi para o Flamengo.

Fucks estreou com um triunfo fora de casa contra o Guaratinguetá e agora tem este difícil confronto diante do líder da Série B. Para o jogo deste sábado, o treinador deve fazer apenas uma mudança em relação a última partida, com o meia Camilo no lugar do atacante Felipe Alves, jogando no esquema 4-4-2.

