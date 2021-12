Internacional entra no STJD pelo caso Victor Ramos

O Internacional entrou nesta quinta-feira, 1º, com uma manifestação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Vitória, pelo caso envolvendo o zagueiro Victor Ramos.

Na realidade, o Inter juntou os documentos no processo 71/2016, que o Bahia abriu contra o Vitória durante o Campeoanto Baiano de 2016. Segundo o Inter, os documentos "servirão para ratificar a gravidade, e comprovar a má-fé da conduta dolosamente praticada pelo E. C. Vitória".

A manifestação do Inter, segundo o STJD, tem como objetivo comprovar que o zagueiro Victor Ramos jogou de forma irregular nos 26 jogos que participou no campeonato.

O caso foi levado para a procuradoria, que deve analisar em até três dias úteis se aceita ou não o pedido do time Colorado.

A assessoria do Vitória não foi encontrada para comentar o assunto.

Com 45 pontos, o Leão ocupa a 15ª colocação na competição. Enquanto que o Internacional está na 17ª, com 42 pontos.

O caso

O Bahia e o Flamengo de Guanambi entraram com uma ação durante o Campeonato Baiano deste ano alegando que o jogador estava irregular. A suposta irregularidade do jogador seria a transferência do Monterrey, do México, para o Vitória, após o término do vínculo do jogador com o Palmeiras. A irregularidade seria porque o jogador pertence ao Monterrey e a transação efetuada foi nacional, e não internacional, como prevê a FIFA.

No entanto, a transação foi considerada nacional pelo subprocurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), Hélio Menezes, e o atleta foi liberado para disputa do campeonato.

adblock ativo