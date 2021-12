Interinos fazem mistério nas escalações de Vitória e Verdão

Vitória e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 18, com seus respectivos técnicos interinos, em Pituaçu. Porém, a semelhança entre os dois não termina aí. Tanto Carlos Amadeu, pelo lado Rubro-negro, quanto Alberto Valentim, escondem o jogo e só vão confirmar seus titulares momentos antes da partida.

No lado do Leão, seis desfalques prejudicaram o trabalho, mas Carlos Amadeu deve investir em peças da base para suprir as perdas. Sem Souza e Dinei, Alan Pinheiro assume o ataque.

No meio, Cáceres permanece machucado e Mauri ganha vaga. Na lateral direita, Nino retorna ao time no lugar de Ayrton, que pertence ao Verdão e não joga. Mesma situação com Luiz Gustavo, que terá Salustiano como substituto.

O técnico interino do Palmeiras, Alberto Valentim, também terá desfalques. O lateral William Matheus, que conquistou a vaga de titular não deve jogar, machucado.

"Vamos fazer um tratamento intensivo com o William. Mas, se ele não puder jogar, temos o Juninho treinando forte e preparado", afirma o treinador.

O goleiro Fernando Prass, Bruno César, Leandro e Valdivia também não enfrentam o Leão.

